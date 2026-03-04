Un'esplosione ha scosso la montagna, facendo tremare il territorio, dopo aver utilizzato 340 chilogrammi di dinamite. Questo intervento ha segnato la conclusione della prima fase del progetto di messa in sicurezza e ripristino della strada nella frazione di Sonvico a Pisogne, che era stata danneggiata da una frana che aveva riversato migliaia di metri cubi di massi sulla carreggiata.

Trecentoquaranta chilogrammi di dinamite e un boato che ha fatto tremare la montagna: si è conclusa così la prima fase del (costoso) progetto di rimessa in sicurezza e ripristino della viabilità della strada della frazione di Sonvico a Pisogne, travolta da migliaia di metri cubi di massi e materiale a seguito della clamorosa frana del 27 dicembre scorso. Quella notte, ricordiamo, nella zona tra Dossello e Sonvico si era staccato dal fronte un intero versante di roccia, portando con sé le reti paramassi e sfondando la galleria esistente: da quel giorno la strada è chiusa e lo sarà ancora a lungo, almeno fino al termine delle operazioni di ripristino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La gente di Niscemi sul burrone e la frana che fa tremare la fede: “Crolla la nostra storia, doveva accadere prima o poi”Niscemi (Caltanissetta) – Quando inizia a imbrunire, le strade di Niscemi si svuotano.

Il boato e la frana nella notte. Lo smottamento a Sarezzo adesso fa paura: quattro famiglie resteranno fuori casa per 15 giorniSarezzo (Brescia), 30 gennaio 2026 – Paura nella notte a cavallo fra il 28 e il 29 gennaio a Sarezzo, dove, a causa di una frana, diverse persone...

Un boato fa tremare la montagna: 340 kg di dinamite per liberare il paese dalla frana

