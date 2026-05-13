Patuanelli a Meloni | Ancora col Superbonus? Siete stati voi gli ultimi a prorogarlo nel 2023

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro ha rivolto alcune domande alla presidente del Consiglio su vari temi legati all’economia e all’energia. Tra le questioni principali, si sono affrontate le proroghe del Superbonus e le politiche per la crescita industriale. Sono stati inoltre discussi i temi del caro energia, delle Comunità energetiche rinnovabili e della strategia energetica nazionale. La discussione si è svolta in un contesto di confronto diretto tra i due esponenti politici.

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“Abbiamo posto alla presidente Meloni domande precise su crescita, industria, caro energia, Comunità energetiche rinnovabili e strategia energetica nazionale. La risposta, come sempre, è stata una sola: il Superbonus. Ricordo alla presidente che dei circa 170 miliardi di costo complessivo, ben 154 miliardi sono stati maturati e pagati durante i suoi anni di governo. E ricordo anche che l’ultima proroga per le villette unifamiliari è stata approvata proprio nel 2023 dal governo Meloni. È singolare continuare a usare come alibi una misura che hanno gestito e prorogato loro stessi”. Così in replica il vicepresidente M5S, Stefano Patuanelli, nel corso del premier time al Senato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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