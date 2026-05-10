Superbonus è quasi finita | cosa svela gli ultimi dati Enea

I dati più recenti forniti da Enea indicano che la stagione del Superbonus sta per concludersi, segnando la fine di un intervento edilizio avviato diversi anni fa. La misura, introdotta durante il governo Conte con il sostegno del Movimento 5 Stelle, ha coinvolto numerosi interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Ora, le statistiche mostrano un calo delle richieste e delle assegnazioni di risorse, suggerendo un progressivo smantellamento del provvedimento.

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La sciagurata era del Superbonus, la misura edilizia voluta da Giuseppe Conte e M5s che ha minato i conti dello Stato, a distanza di - troppi - anni è sulla via del tramonto. La conferma arriva dai dati Enea. Secondo il monitoraggio relativo al primo trimestre del 2026, le detrazioni maturate hanno raggiunto quota 131,98 miliardi di euro, a fronte di investimenti ammessi pari a 125,46 miliardi. La fetta più consistente riguarda gli interventi effettuati nei condomini, che rappresentano quasi il 69% del totale. I numeri certificano un progressivo spegnimento della misura. A fine marzo, infatti, i lavori risultavano completati al 98,1%, in linea con il percorso di chiusura già delineato negli ultimi mesi del 2025.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Superbonus, è (quasi) finita: cosa svela gli ultimi dati Enea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Disoccupazione in Liguria, gli ultimi dati e cosa è cambiato nell'ultimo anno Crescono gli infortuni sul lavoro a Monza e Brianza: gli ultimi datiSeppure si tratti solo di una lieve flessione, gli ultimi dati suggeriscono che per quel che riguarda gli infortuni sul lavoro nel territorio non è...