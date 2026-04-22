Il giornalista russo Vladimir Solovyev, considerato vicino al Cremlino, ha nuovamente criticato il governo italiano e il presidente del Consiglio, accusandoli di essere seguaci di Mussolini e di sostenere i nazisti ucraini. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che figure politiche italiane, tra cui il presidente della Repubblica, avevano già espresso ferme prese di posizione. La polemica tra il giornalista e le autorità italiane continua a suscitare attenzione.

MOSCA – Non sono bastate le prese di posizione del presidente Mattarella e della politica bipartisan: ci ha preso gusto, il giornalista russo Vladimir Solovyev, descritto dalla stampa internazionale come vicino al Cremlino. Che torna ad attaccare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo gli insulti in televisione che hanno portato alla convocazione dell’ambasciatore russo da parte della Farnesina. “Signora Meloni, le parlo da ebreo, perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane. È già successo più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Russia, Solovyev “spara” ancora su Meloni e gli italiani: “Siete seguaci di Mussolini e sostenete i nazisti ucraini”.

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