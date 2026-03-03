Patty Pravo in concerto al Teatro Brancaccio

Patty Pravo torna a esibirsi dal vivo al Teatro Brancaccio dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificata 24esima con il brano “Opera”. La cantante ha annunciato un nuovo tour che comprende anche il concerto in programma al teatro romano. La sua esibizione sarà parte di un tour promozionale legato all’album “Opera”.

Patty Pravo annuncia il nuovo "Opera Tour" nei principali teatri italiani a partire dall'8 aprile 2026.