Terni sostituzione dei pali della pubblica illuminazione dall’11 maggio al 16 giugno | tutte le strade interessate e le modifiche alla viabilità

A Terni, dal 11 maggio al 16 giugno, si svolge la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione danneggiati. Durante questo periodo, il Comune ha predisposto modifiche temporanee alla viabilità in varie zone della città. Le vie coinvolte e le deviazioni previste saranno comunicate attraverso segnali e cartelli stradali. L’intervento mira a migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica e ad assicurare la sicurezza stradale.

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A Terni prende il via la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione ammalorati. Da lunedì 11 maggio fino al 16 giugno il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione degli interventi in diverse zone della città. Il provvedimento è.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Terni, sostituzione della pubblica illuminazione e modifica alla circolazione stradale: TUTTE LE VIE INTERESSATEUna ordinanza municipale è stata emessa dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, per consentire di svolgere dei lavori – in varie... Modifiche temporanee alla viabilità: le strade interessatePer consentire l'esecuzione di programmati interventi di manutenzionelavori stradali, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione che... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terni, sostituzione della pubblica illuminazione e modifica alla circolazione stradale: TUTTE LE VIE INTERESSATE; Terni nuovi pali della luce | via ai cantieri e blocchi alla sosta. Parte la sostituzione dei pali dell’illuminazionePrenderanno il via lunedì i lavori di sostituzione di tutti e 60 i pali della pubblica illuminazione lungo Viale della Vittoria. L’intervento, che sarà realizzato da JesiServizi, si è reso necessario ... ilrestodelcarlino.it Terni. Ascensore negato a disabile grave, lei va dai carabinieriTERNI «Dato che l'azienda che deve svolgere i lavori e l'amministratore di condominio non hanno trovato una valida sostituzione dell'ascensore, da oggi impiegherò tutte le mie potenzialità per ... ilmessaggero.it #Terni, #pubblica #illuminazione: #Enerstreet manda tutti al #Tar per un diniego di accesso atti x.com