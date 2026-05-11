Il Calcio Padova sceglie la Val di Sole | ritiro estivo a Pejo dall’11 al 25 luglio
Il Calcio Padova ha annunciato che si preparerà per la nuova stagione estiva nella Val di Sole, con un ritiro a Pejo dal 11 al 25 luglio. La squadra ha concluso la scorsa stagione in serie B, dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi, che ha visto anche l'esonero del tecnico e un finale di campionato che ha portato alla salvezza.
Dopo una stagione altalenante, con un inizio promettente, una fase delicata culminata con l'esonero di mister Andreoletti e una finale di stagione entusiasmante, il Calcio Padova ha conquistato la meritata permanenza in serie B.Archiviato il campionato, il club guarda ora al prossimo futuro. Sarà.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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