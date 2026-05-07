Patrimoniale sopra i 2 milioni per finanziare sanità e istruzione | la proposta arriva in Cassazione

Una proposta di legge che prevede una tassa patrimoniale sopra i due milioni di euro per finanziare sanità e istruzione è stata presentata alla Cassazione. Contestualmente, è stata avviata una raccolta firme per sostenere questa iniziativa, che mira a introdurre una nuova imposizione sui patrimoni più elevati. La proposta si inserisce in un contesto in cui la società civile e gruppi politici non parlamentari cercano di spingere per modifiche fiscali a favore dei grandi patrimoni italiani.

Una raccolta firma per arrivare a una proposta di legge che introduca una patrimoniale. Dove la politica non ha mai realmente inciso, ci prova la società civile (insieme alla politica extra-parlamentare) a dare uno scossone sul fronte delle nuove tasse per i grandi patrimoni italiani. La proposta di una patrimoniale è arrivata in Cassazione. Il testo, spiega il Sole 24 Ore, prevede l’introduzione di un’imposta per i patrimoni superiori ai due milioni di euro. La raccolta firma inizierà il 15 maggio e proseguirà fino al 15 novembre. Il testo è stato presentato dal comitato “1%equo”, formato da oltre 30 tra economisti, docenti universitari, ricercatori, giornalisti, giuristi ed esponenti della cultura.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Patrimoniale sopra i 2 milioni per finanziare sanità e istruzione: la proposta arriva in Cassazione Notizie correlate Nuova tassa sui grandi patrimoni: proposta per finanziare sanità e scuola? Cosa scoprirai Chi sono gli economisti che hanno elaborato il piano 1%Equo? Come verrebbero calcolate le aliquote per i patrimoni sopra i 2... Leggi anche: Patrimoniale, la proposta di legge popolare: imposte sui patrimoni fino al 3,5% Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cassa Forense, bilancio 2025: oltre 1,33 miliardi di avanzo e patrimonio sopra i 20 miliardi; UniCredit: +16,1% a 3,2 mld utile I trimestre, sopra attese (RCO); Fondazione Cariverona, avanzo 2025 a 36,8 milioni di euro. Patrimonio balza a 2,96 miliardi; Banco BPM Q1 2026: solidità patrimoniale in primo piano nonostante i ricavi. Depositata la proposta di legge di iniziativa popolare 1%Equo per un’imposta sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euroIl gettito, stimato tra i 26 e i 60 miliardi annui a seconda dello scenario considerato, sarebbe vincolato al finanziamento di sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, ... ilfattoquotidiano.it Tassa sui ricchi: chi colpisce, aliquota e gettito. Dalla Francia alla Spagna, i modelli di patrimoniale in EuropaROMA - Maurizio Landini rimette la patrimoniale al centro del ring: contributo straordinario su patrimoni sopra i 2 milioni, aliquota tra l’1 e l’1,3%, gettito potenziale nell’ordine delle decine di ... quotidiano.net ASIAGO, AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MALGA DOSSO DI SOPRA IN VAL FORMICA Riqualificazione dell’ex malga Dosso di Sopra in Val Formica: lavori da 255mila euro per sicurezza, ampliamento e valorizzazione del patrimonio montano L' - facebook.com facebook