Pastificio dei Prai raddoppia la produzione a San Martino di Lupari
Venerdì 8 maggio, il Pastificio dei Prai ha aperto ufficialmente una nuova linea di produzione presso lo stabilimento situato a San Martino di Lupari. L’azienda ha così ampliato le capacità produttive della sede locale con un intervento che ha comportato l’installazione di nuovi macchinari e il potenziamento delle aree di lavoro. La novità si inserisce in un piano di crescita che prevede un aumento della capacità di produzione complessiva.
Venerdì 8 maggio Pastificio dei Prai ha inaugurato la nuova linea produttiva del proprio stabilimento a San Martino di Lupari. L'azienda leader europea nella produzione della pasta a nido è stata fondata nel 1984 e fa parte di Bergi Holding, un gruppo che fattura complessivamente circa 50 milioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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