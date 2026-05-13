Pastificio dei Prai raddoppia la produzione a San Martino di Lupari

Venerdì 8 maggio, il Pastificio dei Prai ha aperto ufficialmente una nuova linea di produzione presso lo stabilimento situato a San Martino di Lupari. L’azienda ha così ampliato le capacità produttive della sede locale con un intervento che ha comportato l’installazione di nuovi macchinari e il potenziamento delle aree di lavoro. La novità si inserisce in un piano di crescita che prevede un aumento della capacità di produzione complessiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui