San Martino di Lupari | riapre il ponte di via Barichella dopo il 2024

A San Martino di Lupari, il ponte di via Barichella riapre dopo la fine del 2024. La riapertura influenzerà i percorsi giornalieri di residenti e studenti, modificando le rotte abituali. Sono stati adottati interventi per migliorare la sicurezza idraulica e prevenire ulteriori crolli. La struttura, chiusa da tempo, torna così a essere percorribile, segnando un passo importante per la zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui