San Martino di Lupari | riapre il ponte di via Barichella dopo il 2024
A San Martino di Lupari, il ponte di via Barichella riapre dopo la fine del 2024. La riapertura influenzerà i percorsi giornalieri di residenti e studenti, modificando le rotte abituali. Sono stati adottati interventi per migliorare la sicurezza idraulica e prevenire ulteriori crolli. La struttura, chiusa da tempo, torna così a essere percorribile, segnando un passo importante per la zona.
? Punti chiave Come cambieranno i tragitti quotidiani per residenti e studenti della zona?. Quali misure di sicurezza idraulica sono state adottate per evitare nuovi crolli?. Chi ha coordinato i lavori tecnici per garantire la stabilità del ponte?. Perché l'intervento include anche la sistemazione dei fossati limitrofi?.? In Breve Inaugurazione avvenuta il 9 maggio 2026 con la partecipazione del parroco don Livio Buso.. Progetto curato dai progettisti Pietro e Matteo Zorzato con la ditta Costruzioni Traverso SRL.. Cerimonia accompagnata dalla musica della Tombolo Glass Band guidata dal maestro Fabio.. Interventi integrati su fossati e sicurezza idraulica dopo il crollo alluvionale del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu
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