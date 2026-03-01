Basket femminile successi esterni di Derthona e San Martino di Lupari per completare il 21° turno

Nel pomeriggio si è concluso il 21° turno della Serie A1 di basket femminile con le vittorie di Derthona e San Martino di Lupari in trasferta. Dopo gli anticipi di ieri, le partite di oggi hanno completato il programma, confermando i risultati delle squadre che hanno ottenuto successi fuori casa. La giornata ha visto quindi due squadre conquistare punti importanti in trasferta.

Dopo una giornata di ieri con ben tre anticipi, oggi si è completata la ventunesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Netta vittoria del Derthona che espugna il campo del Brixia Basket per 93-55. Un successo importante per le piemontesi che si mantengono al quarto posto, avendo così per il momento il fattore campo nella serie dei quarti contro Sesto San Giovanni. Dominio assoluto del Derthona, che ha chiuso conti già all'intervallo (+24), con una scatenata Cornelia Fondren da 20 punti e 10 rimbalzi, mentre per il Brixi la migliore è Vanda Maria Kristlova con 14 punti. L'altra partita di giornata era uno scontro diretto per un piazzamento playoff.