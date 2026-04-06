La Carbonara si conferma la pasta più amata in Italia, con il 46% delle preferenze, superando ricette tradizionali come gli spaghetti alle vongole e la pasta al ragù, che ottengono rispettivamente il 42,6% e il 42,5%. Questa ricetta è anche la più discussa e, da dieci anni, la più condivisa sui social media. In generale, quasi la metà degli italiani considera la Carbonara la loro preferita, con una percentuale del 48,6%.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il Carbonara Day il 6 aprile 2026 compie 10 anni, le celebrazioni e gli auguri celebri per un piatto che mette tutti d'accordo È la ricetta più discussa e, da 10 anni, la più condivisa online. Ma su una cosa sono tutti d’accordo in Italia: la Carbonara è la ricetta da 10 e lode per 1 italiano su 2 (48,6%). E 10 anni di Carbonara Day lo testimoniano. Secondo un’indagine commissionata dai pastai di Unione Italiana Food, Associazione di categoria aderente a Confindustria, ad AstraRicerche, la Carbonara piace alla quasi totalità degli italiani (molto per il 62,5% o abbastanza al 30,1%). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, la ‘regina’ Carbonara con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche nel Belpaese come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%)

Dalle ricette della nonna ai corsi di pasta fresca: la mappa delle Cesarine che aprono la cucina di casa agli americaniLe Cesarine aprono le porte di casa, trasformando pranzi e corsi di pasta fresca in esperienze uniche per chi viene da lontano.

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Temi più discussi: Carbonara Day 2026, è il piatto di pasta preferito per un italiano su due; UNIONE ITALIANA FOOD 6 APRILE, IL CARBONARA DAY COMPIE 10 ANNI È LA RICETTA DI PASTA PREFERITA PER 1 ITALIANO SU 2; La pasta preferita dagli italiani (e non solo)? La Carbonara, da ricetta povera a comfort food; Carbonara Day: la ricetta romana è il primo più amato da un italiano su due. Il vip con cui mangiarla? Carlo Verdone.

Carbonara Day, è il piatto di pasta preferito per un italiano su dueOgni anno il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, la giornata dedicata a uno dei piatti più amati della cucina italiana. Oltre a essere un cavallo di battaglia della tradizione culinaria romana, la c ... tg24.sky.it

Carbonara Day: la ricetta romana è il primo più amato da quasi un italiano su due. Il vip con cui mangiarla? Carlo VerdoneLo rivela un'indagine di AstaRicerche. L'iniziativa che ne celebra la bontà e la fama internazionale, promossa da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation, festeggia quest'anno la decim ... corriere.it

Non solo Pasquetta, Lunedì 6 aprile è il Carbonara Day, appuntamento nato dieci anni per celebrare la ricetta da 10 e lode per 1 italiano su 2. Lo rivela un'indagine commissionata dai pastai di Unione Italiana Food, Associazione di categoria aderente a Confi facebook

Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due. Barilla: "il valore culturale italiano della pasta unisce milioni di persone nel mondo". #ANSA x.com