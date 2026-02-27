Como via Cinque Giornate cambia sapore | pasta protagonista e super sconto per chi lavora in centro

A Como, via Cinque Giornate si trasforma: da lunedì 24 febbraio il locale cambia rotta, sostituendo l’offerta vegetariana e biologica con piatti di pasta tradizionale come carbonara, cacio e pepe e lasagne. La novità porta anche uno sconto speciale dedicato ai lavoratori del centro, puntando a riaccendere l’interesse per la cucina italiana classica in un ambiente rinnovato.

Dove per quasi trent’anni si è mangiato bio e vegetariano, da lunedì 24 febbraio si servono rigatoni alla carbonara, spaghetti cacio e pepe e lasagne alla bolognese. Negli spazi che fino al 30 dicembre scorso ospitavano Il Piatto della Salute, in via Cinque Giornate, ha aperto Wow Pasta, nuovo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Ferrara c'è chi scommette sul 'primo': in centro apre il nuovo fast food della pasta frescaPrimi piatti espressi, pasta fatta in casa e una formula veloce pensata per chi studia, lavora e, in generale, per le persone che vivono in centro e...

