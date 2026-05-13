Passi avanti per la sanità territoriale | Potenziati i percorsi di cura
Nella zona di Siena, sono stati avviati interventi per migliorare i servizi sanitari territoriali. All’interno del complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, si stanno realizzando lavori per allestire venti posti destinati a un ospedale di comunità e dieci per un hospice. Contestualmente, è stata avviata anche la costruzione di una Casa di comunità in una zona nota come Pian d’Ovile.
Da una parte i lavori al padiglione Chiarugi del complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena, dove sorgeranno venti posti per l’ospedale di comunità e dieci per l’hospice, dall’altra l’avvio della Casa di comunità in Pian d’Ovile. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo nei locali di proprietà dell’Asl Toscana sud est al San Niccolò, alla presenza dell’assessore alla sanità e al diritto alla salute del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, Marco Torre, e del direttore della Zona distretto senese dell’Asl, Lorenzo Baragatti. Al San Niccolò sono in corso gli...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Sanità, Marcello (FdI): "Garantire piena attuazione dei percorsi di cura per pazienti affetti da Pans/Pandas"Il consigliere chiede di fare luce su un caso segnalato a Rimini e di chiarire la composizione dei team multidisciplinari operanti nei centri...
"Orizzonti di cura": oggi al Castello di Compiano si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territorialeQuesta mattina al Castello di Compiano, nel convegno dal titolo "Orizzonti di cura", si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità...
Argomenti più discussi: Passi avanti per la sanità territoriale: Potenziati i percorsi di cura; Passi avanti per il nuovo Commissariato di Polizia a Darfo Boario Terme; Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks; Telemarketing: bene i passi avanti nel settore energia.
Williams, passi in avanti a Miami ma secondo Sainz ci vorranno alcuni mesi per tornare ai livelli desiderati #F1 #Formula1 x.com
#palagianello: Passi avanti per i lavori alle provinciali 12 e 14. https://www.just-tv.it/news/palagianello-bando-scaduto-e-commissione-nominata-passi-avanti-per-i-lavori-alle-provinciali-12-e-14-just-tv facebook
L'iterazione è brutale. Ho passato 3 anni a fare '3 passi avanti e 2 indietro' per trovare la vera 'anima' del mio gioco. reddit
Catania e Palermo, passi avanti per privatizzare gli aeroportiSi chiama Goldrake, raccolta d'oro, il bando con cui Sec cerca soci al 51%. A Gesap quattro offerte di advisor. Attesi investimenti miliardari ... rainews.it