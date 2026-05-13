Passi avanti per la sanità territoriale | Potenziati i percorsi di cura

Nella zona di Siena, sono stati avviati interventi per migliorare i servizi sanitari territoriali. All’interno del complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, si stanno realizzando lavori per allestire venti posti destinati a un ospedale di comunità e dieci per un hospice. Contestualmente, è stata avviata anche la costruzione di una Casa di comunità in una zona nota come Pian d’Ovile.

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