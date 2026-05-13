Passi avanti per la sanità territoriale | Potenziati i percorsi di cura

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Siena, sono stati avviati interventi per migliorare i servizi sanitari territoriali. All’interno del complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò, si stanno realizzando lavori per allestire venti posti destinati a un ospedale di comunità e dieci per un hospice. Contestualmente, è stata avviata anche la costruzione di una Casa di comunità in una zona nota come Pian d’Ovile.

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Da una parte i lavori al padiglione Chiarugi del complesso dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena, dove sorgeranno venti posti per l’ospedale di comunità e dieci per l’hospice, dall’altra l’avvio della Casa di comunità in Pian d’Ovile. Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo nei locali di proprietà dell’Asl Toscana sud est al San Niccolò, alla presenza dell’assessore alla sanità e al diritto alla salute del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, del direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, Marco Torre, e del direttore della Zona distretto senese dell’Asl, Lorenzo Baragatti. Al San Niccolò sono in corso gli...🔗 Leggi su Lanazione.it

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