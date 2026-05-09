Orizzonti di cura | oggi al Castello di Compiano si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale

Questa mattina al Castello di Compiano, nel convegno dal titolo "Orizzonti di cura", si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale, in un incontro con i principali stakeholders a cui ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Michele De.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Sanità territoriale, l'Ausl Romagna nomina Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza

Progetto territoriale. Nasce il "Distretto rurale e del cibo della Versilia"È stato presentato il progetto economico territoriale del "Distretto rurale e del cibo della Versilia", uno strumento strategico di sviluppo locale...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea; Nuovi orizzonti Oltre l’inchiostro: la calligrafia cinese supera i confini del segno — Italiano; Oltre l’inchiostro. Nuovi orizzonti della calligrafia cinese contemporanea; Aspesi (Pgim): Nell'obbligazionario occorre ampliare gli orizzonti di investimento.

Urologia oncologica. Orizzonti di cura. Colloquio con Massari e BertacciniQuando si parla di tumori urologici l’approccio può cambiare anche molto da paziente a paziente e da neoplasia a neoplasia. Due specialisti del carcinoma renale e di quello prostatico ci hanno parlato ... quotidianosanita.it

Presentazione del libro Il Bosco Fiorito. Psichedelica: orizzonti di cura, a cura di Letizia Renzini per l'associazione Maps Italia e pubblicato da AnimaMundi EdizioniPsichedelica: orizzonti di cura, a cura di Letizia Renzini per l'associazione Maps Italia e pubblicato da AnimaMundi Edizioni, registrato a Roma martedì 2 dicembre 2025 alle ore 17:30. Tra gli ... radioradicale.it

Nel ricordo che ascolta l'animo si realizza fermo a inseguire orizzonti vezzati nel seno che ospita sussistendo oltre palpita l'unico consiglio animato Quel possedere tutto nel provato unico di un vibrante sentire _ #LunicoConsiglio x.com

sto cercando di ampliare i miei orizzonti musicali! lascia una raccomandazione musicale e ti darò le mie opinioni reddit