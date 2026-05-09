Orizzonti di cura | oggi al Castello di Compiano si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale

Da parmatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina al Castello di Compiano, nel convegno dal titolo "Orizzonti di cura", si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale, in un incontro con i principali stakeholders a cui ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Michele De.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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