Orizzonti di cura | oggi al Castello di Compiano si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale
Questa mattina al Castello di Compiano, nel convegno dal titolo "Orizzonti di cura", si è parlato del fattore Distretto nello sviluppo della sanità territoriale, in un incontro con i principali stakeholders a cui ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Michele De.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Nel ricordo che ascolta l'animo si realizza fermo a inseguire orizzonti vezzati nel seno che ospita sussistendo oltre palpita l'unico consiglio animato Quel possedere tutto nel provato unico di un vibrante sentire _ #LunicoConsiglio x.com
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