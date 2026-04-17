In città la sfida dei piccoli passi coinvolge 19 plessi e 128 classi per un tragitto casa-scuola senza auto

A Cesena questa settimana le scuole primarie partecipano al progetto ‘Piccoli passi che fanno strada’, un'iniziativa che coinvolge 19 plessi e 128 classi. L’obiettivo è favorire percorsi casa-scuola senza auto, promuovendo soluzioni più sicure, sostenibili e inclusive. Il progetto mira a incoraggiare l’utilizzo di ‘strade scolastiche’ e a sensibilizzare studenti e famiglie sulla mobilità alternativa.

Nel corso di questa settimana le scuole primarie di Cesena aderiscono a ‘Piccoli passi che fanno strada’, progetto educativo e partecipativo che promuove percorsi casa-scuola più sicuri, sostenibili e inclusivi, incentivando anche l’adozione delle cosiddette ‘strade scolastiche’. L’iniziativa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola, il Comune aderisce al progetto 'Piccoli passi che fanno strada'Il Comune di Cesenatico aderisce al progetto ‘Piccoli passi che fanno strada’ sulla mobilità sostenibile nei percorsi casa–scuola promosso dalla rete... Addio al caos: il metodo dei piccoli passi per una casa perfettaLiberare gli spazi domestici dagli oggetti superflui non è solo una questione di ordine estetico, ma un processo metodologico che trasforma il modo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CITTA’ IN TRANSIZIONE: LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’ URBANA IN ITALIA; L’Africa cresce, ma le città non tengono il passo: la sfida della casa all’Africa Urban Forum; Biennale Tecnologia a Torino, la sfida dell’acqua tra sprechi e città spugna. Luca Ridolfi, PoliTo: Le...; Porto Sant'Elpidio città più accogliente e inclusiva. Una sfida tecnica e culturale. Imola accende il WEC 2026. Debutti, città in festa e sfida tra big dell’endurance mondialeLa stagione parte con i test e un calendario ridisegnato che riporta il baricentro in Europa. Tra nuovi costruttori, sviluppi tecnici e celebrazioni in città ... ilfattoquotidiano.it Mondiali 2026, Zenica in fermento: la città si colora per la sfida con l'ItaliaLa città di Zenica si prepara a una serata di grande attesa per la sfida tra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje. La città è un tripudio di colori gialloblu: auto ... it.blastingnews.com "Nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero" #Benevento facebook Insieme funziona Mentre la città dorme, gli operatori ecologici si prendono cura di #Sassari con impegno e dedizione. Ma una città pulita non è il risultato del lavoro di pochi. È il risultato dell’impegno di tutti Una città più pulita e più bella…si costruisce insie x.com