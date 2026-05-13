Passerella di Giovi richiusa | inaugurata ieri traballa oggi

Ieri è stata inaugurata la passerella di Giovi, ma già oggi si registrano problemi di stabilità. Ad Arezzo, alcune opere pubbliche vengono completate e aperte al pubblico senza durare a lungo. La passerella sembra aver già mostrato segni di instabilità, sollevando dubbi sulla sua resistenza e sicurezza. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e autorità locali, preoccupati per le condizioni della struttura.

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Ad Arezzo ci sono opere pubbliche che durano meno d’un paio di scarpe prese ai saldi. E la passerella di Giovi pare voler entrare di diritto nella categoria. Nella tarda ieri, 12 maggio vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici comunali hanno chiuso l’attraversamento sull’Arno che collega Giovi a Pieve a Sietina. Motivo? Struttura considerata potenzialmente pericolosa. Tradotto dal burocratese: meglio non passarci sopra se si vuol tornare a casa interi. La passerella, frequentata da pedoni, ciclisti, camminatori della Romea e aretini in cerca d’un po’ di fresco lungo il fiume, mostrava da tempo segni di cedimento. Alcune assi erano state sostituite nei mesi scorsi dopo le segnalazioni dei residenti, ma evidentemente era come mettere il cerotto sopra la diga che perde.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Passerella di Giovi richiusa: inaugurata ieri, traballa oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Inagibile perché pericolosa". Chiusa la passerella sull'Arno da Giovi a Pieve a Sietina Inaugurata ieri la mostra "Posarsi sulle piccole cose" di Barbara SimonePisa, 11 aprile 2026 – È stata inaugurata ieri, venerdì 11 aprile, negli spazi del bistrot Di qua d’Arno, sul Lungarno Antonio Pacinotti, la mostra...