Ieri, presso il bistrot Di qua d’Arno sul Lungarno Antonio Pacinotti, si è tenuta l’inaugurazione della mostra intitolata

Pisa, 11 aprile 2026 – È stata inaugurata ieri, venerdì 11 aprile, negli spazi del bistrot Di qua d’Arno, sul Lungarno Antonio Pacinotti, la mostra "Posarsi sulle piccole cose", primo progetto espositivo di Barbara Simone, in arte @babbababa, artista e fotografa pugliese di base a Pisa. L’esposizione, visitabile fino al 9 maggio, si inserisce nel ciclo di mostre curate da Marinella Ricciardi. In mostra, una selezione di fotografie analogiche, digitali e cianotipie che non si limitano a raccontare il visibile, ma lo attraversano, lo interrogano e lo mettono in tensione. Quello della mostra è un percorso materico tra le rocce murgiane e le rive dell’Arno, dove il paesaggio diventa pelle, il passato e il presente dell’artista si contaminano e si trasformano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata ieri la mostra "Posarsi sulle piccole cose" di Barbara Simone

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