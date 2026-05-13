Passeggiata al Parco del Pionta con il Circolo Territoriale Saione del Partito Democratico

Il Circolo Territoriale Saione del Partito Democratico ha annunciato una passeggiata al Parco del Pionta prevista per giovedì 14 maggio alle ore 17:00. L’evento è aperto a tutti i cittadini e si svolgerà nel parco cittadino, con l’obiettivo di promuovere un momento di incontro e socializzazione. La partecipazione è libera e senza prenotazione.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Passeggiata al Parco del Pionta. Il Circolo Territoriale Saione del Partito Democratico organizza per giovedì 14 alle ore 17:00 una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza presso il Parco del Pionta. L’iniziativa è pensata come un momento di incontro, socialità e riscoperta del territorio, ed è aperta a tutte e tutti: donne, uomini, bambini e anche amici a quattro zampe, che saranno i benvenuti lungo il percorso. Al termine della camminata è previsto un “aperidog” dedicato agli animali, per condividere un momento conviviale anche con loro. Durante il percorso saranno presenti storici e archeologi, che accompagneranno i partecipanti illustrando, passo dopo passo, la storia dei luoghi attraversati, con particolare attenzione alle testimonianze storiche e archeologiche del Parco del Pionta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata al Parco del Pionta con il Circolo Territoriale Saione del Partito Democratico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta Festa dell'Unità, il Partito Democratico si trasferisce al parco Amendola per l'edizione 2026Novità in vista per il Partito Democratico di Modena, che cambia ancora una volta la location per la Festa dell'unità cittadina. Temi più discussi: Alternativa Comune: Per una città a misura di fragilità; Arezzo città universale: entro il 2030 previsti 14 chilometri di pista ciclabile per evitare anziani vaganti sui marciapiedi; Taccuino elettorale: gli impegni dei candidati. Arrivano Bersani, Rizzo, Fratoianni e Borgonzoni. Psycho Hill Fest al parco del PiontaArezzo, 3 luglio 2025 – Giovedì 3 luglio a partire dalle 19.30, gli organizzatori dello Psycho Hill Fest vi aspettano per una serata di pura adrenalina punk rock a Villa Severi, per lo Psycho Hill PRE ... lanazione.it Prorogata la mostra fotografica Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di ArezzoArezzo, 22 dicembre 2025 – Prorogata fino al 27 marzo 2026 la mostra fotografica Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo, allestita alle Logge del ... lanazione.it