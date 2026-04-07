Il sindaco di Arezzo ha incontrato i cittadini al Cas del Pionta per discutere delle questioni legate al quartiere di Saione. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi relativi alla sicurezza e alle condizioni dell’area, con la precisazione che il quartiere non deve essere paragonato a zone considerate problematiche. La discussione si è svolta in un clima di confronto diretto e aperto.

Arezzo, 7 aprile 2026 – “ Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta. Saione non è il Bronx e non intende diventarlo. I problemi vanno risolti. È con questo spirito che Michele Menchetti, consigliere di minoranza e candidato sindaco, incontra domani (mercoledì 8 aprile, alle 20:45) i cittadini al Cas del Pionta. Al centro del dibattito il tema della sicurezza e non solo. Il quartiere ha una sua storia. In tempi antichi, faceva da anticamera alla cittadella dentro le mura, campi a pascolo, aperta campagna dove i “saiones” riscuotevano le tasse sulle merci in entrata. Oggi, è un quartiere multietnico cresciuto senza una vera strategia (abitativa e inclusiva) quindi troppo velocemente ha cambiato identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta

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