Casi di gastroenterite su una nave da crociera in Francia morto un turista | 1.700 isolati Negativi i primi test sui turisti in Italia – La diretta

Su una nave da crociera in Francia si sono verificati diversi casi di gastroenterite, con un turista deceduto e circa 1.700 persone poste in isolamento. I primi test effettuati sui turisti in Italia sono risultati negativi e nessun contagio è stato confermato tra i pazienti sotto osservazione. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano la diffusione dell’infezione.

Nessun contagio confermato tra i pazienti finiti sotto osservazione in Italia. Sono risultati negativi al test per l’Hantavirus il turista inglese in isolamento all’ospedale Sacco di Milano insieme al suo accompagnatore, la donna argentina ricoverata a Messina per una polmonite e il giovane paziente calabrese i cui campioni erano stati analizzati allo Spallanzani. Il ministero della Salute, pur ribadendo che il quadro resta sotto controllo, ha comunque deciso di alzare il livello di allerta «per cautela». Sul versante internazionale, la nave focolaio salpata dalle Canarie ha completato l’evacuazione dei passeggeri e ora fa rotta verso Rotterdam, dove sarà sottoposta a bonifica.🔗 Leggi su Open.online

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Da sempre anche altre malattie trasmesse dai topi si presentano con sintomi apparentemente riconducibili a gastroenterite,però nessuno glielo dice a chi fa canottaggio nei fiumi pieni di topi e pantegane.Come ad esempio Nessuno ha vietato di nuotare nella x.com

Sento un dolore costante, tutti i miei risultati dei test sono a posto, non so cos'altro fare reddit

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