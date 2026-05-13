Oltre 1.700 persone in quarantena su nave da crociera a Bordeaux | sospetto norovirus almeno 50 sintomatici

Su una nave da crociera ormeggiata a Bordeaux, più di 1.700 persone sono state messe in quarantena a causa di un sospetto di infezione da norovirus. La decisione è stata presa dopo la morte di un uomo di 90 anni, avvenuta in relazione a una possibile gastroenterite. Almeno 50 persone hanno manifestato sintomi compatibili con l'infezione, portando all’adozione di misure di contenimento.

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