Sassari stallo stipendi AOU | la Regione cerca una via d’uscita

A Sassari, il 24 aprile, si terrà un incontro tra la Regione Sardegna e i sindacati per discutere dello stallo negli stipendi del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria. La questione riguarda il blocco dei fondi destinati alla produttività, che ha portato a un ritardo nei pagamenti. La situazione ha coinvolto anche la necessità di interventi della Corte dei Conti e di nominare nuovi revisori per risolvere la questione.

? Cosa sapere Regione Sardegna e sindacati si incontrano a Sassari il 24 aprile per stipendi AOU.. Il blocco dei fondi produttività richiede l'intervento della Corte dei Conti e nuovi revisori.. I vertici della Regione Sardegna e i rappresentanti sindacali si sono incontrati questo venerdì 24 aprile a Sassari per tentare di sbloccare i contratti 2024 dell’AOU, in un clima segnato da forti tensioni e dalla paralisi dei pagamenti legati alla produttività. L’incontro ha la partecipazione del Dott. Ferreri, impegnato per conto della Presidenza Todde, e del Dott. Arca, con l’obiettivo di risolvere lo stallo che impedisce l’erogazione dei differenziali economici (DEP) e della produttività ai lavoratori dell’azienda ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, stallo stipendi AOU: la Regione cerca una via d’uscita Notizie correlate Sassari, sciopero in Aou: premi mancati e stipendi, i medici protestanoIl personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha deciso di incrociare le braccia il prossimo 29 maggio. Leggi anche: Trump cerca una via d’uscita dall’Iran, ma non la trova Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Aou Sassari: stipendi bloccati, i sindacati chiedono l’aiuto della Regione. Aou Sassari: stipendi bloccati, i sindacati chiedono l’aiuto della RegioneSi è svolto oggi l'incontro tra i sindacati e i vertici della Regione Sardegna per la situazione di stallo all'Aou Sassari ... sassarioggi.it Aou Sassari. Fornitori protesi. Al via il progetto di gestione dei debiti incagliatiL'Aou di Sassari il primo febbraio di quest'anno ha attivato il progetto che ha come obiettivo la completa definizione dei debiti aziendali incagliati. Si tratta di quei debiti che seguiranno un ... quotidianosanita.it