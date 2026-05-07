Crisi Stellantis a Cassino offensiva del PD | Governo inerme la Regione convochi subito un Consiglio straordinario

La crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino si fa sempre più grave, con il Partito Democratico che chiede un intervento urgente da parte delle istituzioni. Il partito ha criticato il governo, definendolo inerme, e ha sollecitato la Regione a convocare immediatamente un Consiglio straordinario per affrontare la situazione. La vertenza coinvolge sia il livello nazionale che quello regionale, con richieste di intervento rapido.

La vertenza dello stabilimento Stellantis di Cassino assume contorni sempre più critici, innescando una doppia offensiva istituzionale da parte del Partito Democratico, mobilitato sia a livello nazionale che regionale. Produzione ridotta ai minimi, massiccio ricorso alla cassa integrazione e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Automotive: Bonafoni (Pd), su Cassino Governo e Regione Lazio alzino la voce subito“E’ stato un dovere civile prima che politico essere presente stamattina a Cassino alla manifestazione convocata dai sindacati a sostegno dello... Crisi Stellantis a Cassino, il PD interroga il Governo: "Evitare la desertificazione dell'indotto, serve un tavolo urgente"Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino e della sua filiera produttiva approda in Parlamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stellantis, a Cassino zero giorni lavorati ad aprile: rischio licenziamenti; Cassino - Crisi Stellantis, ad aprile neppure un giorno di lavoro; Crisi Stellantis a Cassino, il PD interroga il Governo: Evitare la desertificazione dell'indotto, serve un tavolo urgente; Cassino tra l'ombra cinese e la crisi Stellantis. Battisti: La crisi diventi priorità nazionale. Stellantis in crisi a Cassino. Il ministro Urso: «Troppi errori sulla transizione, ora un tavolo per la continuità produttiva»«Lo stabilimento di Cassino sconta più di tutti i costi degli errori sulla transizione che ha portato al cambio radicale di strategie di STELLANTIS. Rappresenta la ... ilmessaggero.it Stellantis e l’ombra cinese su Cassino: Urso conferma le trattative con DongfengIl ministro Urso conferma la trattativa Stellantis-Dongfeng per Cassino. Cosa prevede la co-gestione con i cinesi e i numeri della produzione. quotidianopiemontese.it **Poissy chiude davvero: è l’inizio di una crisi più grande per Stellantis** Entro il 2028 l’ultima fabbrica Stellantis nell’area parigina fermerà la produzione auto. I volumi sono già dimezzati e il segnale è chiaro: la transizione industriale non sta funzionando. - facebook.com facebook Crisi di Ilva e Stellantis: tutti i dolori del ministro Urso che dorme di fronte ai problemi dell'industria x.com