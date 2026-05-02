La ministra per le imprese ha chiesto al Governo di convocare un tavolo di confronto sul costo del jet fuel, con l’obiettivo di affrontare le ripercussioni sull’industria dei voli, in particolare nelle rotte sarde. La richiesta deriva dalla crescita dei prezzi del carburante, che potrebbe incidere sui costi dei voli. La Regione deve esprimere il proprio consenso affinché possano essere apportate modifiche al decreto attuale riguardante il settore.

? Cosa scoprirai Come influirà l'aumento del jet fuel sui prezzi dei voli sardi?. Perché la Regione deve dare il consenso per cambiare il decreto?. Chi dovrà coprire l'aumento dei costi operativi delle compagnie aeree?. Quali rischi corre la mobilità isolana senza un tavolo con Roma?.? In Breve Saras garantisce copertura per il combustibile aeronautico durante le celebrazioni a Cagliari.. Decreto ministeriale vigente richiede consenso formale della Regione per variazioni.. Isolamento geografico sardo rende i trasporti aerei unici collegamenti con il continente.. La richiesta di confronto avviene durante la festa di Sant'Efisio del 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jet fuel: Todde chiede al Governo un tavolo sul costo del carburante

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