il settore del gioco legale compatto chiede un tavolo tecnico al governo

Il settore del gioco legale compatto ha richiesto ufficialmente un tavolo tecnico al governo. La richiesta mira a definire nuove linee di intervento e regolamentazioni per un comparto che rappresenta una voce importante per lo Stato. La proposta è stata presentata da rappresentanti di aziende e associazioni del settore, che desiderano un confronto diretto con le autorità competenti.

Un passaggio cruciale che rischia di ridisegnare i connotati di un settore strategico per lo Stato, quello del gioco legale. È quanto emerso oggi a Roma durante il convegno organizzato dall'Istituto Milton Friedman, che ha visto un confronto serrato tra rappresentanti del Governo, del Parlamento e i vertici della filiera del gioco pubblico, il cosiddetto "gioco di Stato". Il dibattito, moderato da Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Il Tempo, ha messo in luce una profonda frattura tra la realtà industriale del comparto e la percezione mediatica. Capezzone, raccogliendo le fila dei vari interventi ha detto: "Si continua a confondere scientemente il gioco legale con quello illegale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

