Pasqualino Monti ad di Terna voto unanime del consiglio d’amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Terna ha approvato all’unanimità la nomina di Pasqualino Monti come nuovo amministratore delegato. La decisione è stata comunicata durante l’ultima riunione, senza opposizioni o astensioni. Monti prenderà ufficialmente il suo incarico nei prossimi giorni, sostituendo il precedente dirigente. La nomina segue un processo di valutazione interno condotto nelle ultime settimane.

Voto unanime del consiglio d’amministrazione di Terna per la nomina di Pasqualino Monti ad amministratore delegato. La società, alla cui presidenza c’è Stefano Cuzzilla, ha provveduto alla costituzione di cinque comitati interni, tassello fondamentale dell’architettura di governance del gruppo. Il “Comitato Controllo e Rischi” sarà presieduto da Jean-Michel Aubertin e composto da Elisabetta Tromellini, Paolo Damilano, Leopoldo Maria Attolico e Anna Lorusso. Il “Comitato Remunerazione e Nomine” sarà invece guidato da Gian Luca Gregori, con Antonella Faggi, Paolo Damilano, Leopoldo Maria Attolico ed Elena Biffi. Sul fronte ESG e transizione energetica, Terna punta sul “Comitato Sostenibilità”, presieduto da Elisabetta Tromellini e composto da Stefano Cuzzilla, Silvia Tossini e Qinjing Shen.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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