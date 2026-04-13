Cdp indica Pasqualino Monti ad di Terna e Stefano Cuzzilla presidente

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna. In questa occasione sono stati indicati Pasqualino Monti come amministratore delegato e Stefano Cuzzilla come presidente. La decisione riguarda le prossime nomine e i rinnovi di incarichi nel consiglio di Terna.

Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del Cda e del collegio sindacale di Terna. Alla presidenza è stato indicato Stefano Cuzzilla e come ad Pasqualino Monti. Nella lista anche Elisabetta Tromellini, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori e Anna Lorusso. Pasqualino Monti, indicato da Cdp alla carica di amministratore delegato di Terna, è nato a Ischia (Napoli) il 28 aprile 1974. È laureato in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e ha conseguito un master in Banking and Finance presso la Fondazione Cuoa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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