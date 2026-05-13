Parte dell' avanzo di bilancio della Regione Toscana per recuperare dall' incendio del Faeta

Il Consiglio regionale ha deciso di destinare una porzione dell'avanzo di bilancio per finanziare interventi di bonifica e di rivitalizzazione nell’area interessata dall’incendio del Monte Faeta. Questa scelta mira a intervenire sulla zona colpita dall’incendio, con risorse provenienti dai fondi disponibili al momento. La decisione è stata approvata in una riunione recente, senza ulteriori specifiche sui dettagli delle operazioni.

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