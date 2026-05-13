Parte dell' avanzo di bilancio della Regione Toscana per recuperare dall' incendio del Faeta
Il Consiglio regionale ha deciso di destinare una porzione dell'avanzo di bilancio per finanziare interventi di bonifica e di rivitalizzazione nell’area interessata dall’incendio del Monte Faeta. Questa scelta mira a intervenire sulla zona colpita dall’incendio, con risorse provenienti dai fondi disponibili al momento. La decisione è stata approvata in una riunione recente, senza ulteriori specifiche sui dettagli delle operazioni.
Destinare una parte dell'avanzo di bilancio del Consiglio regionale agli interventi di bonifica e di rivitalizzazione della vegetazione nell'area colpita dall'incendio del Monte Faeta. E' la proposta avanzata dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo."Ho condiviso.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Il bilancio di Sei Toscana. Avanzo di 5,7 milioni e conferma del presidenteConfermato il presidente, cambia l’amministratore delegato, investimenti per 36 milioni di euro (con una riorganizazione dei servizi che ha...
Ghisalba, bilancio in attivo: avanzo di 4,7 milioni nonostante l’incendio? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 750 mila euro per le manutenzioni? Perché la liquidità è aumentata nonostante il calo delle entrate?...
Temi più discussi: Città Metropolitana di Firenze, approvato il rendiconto della gestione 2025, la variazione al Documento unico di programmazione 2026-2028 e al bilancio di previsione 2026-2028, la destinazione dei pro...; Montespertoli, approvato il Rendiconto 2025: avanzo record e investimenti nelle priorità; Città Metropolitana di Firenze, bilancio 2025 in attivo: avanzo da 89,6 milioni; Approvato il bilancio 2025: Comune solido.
Bernardo Taddei è il nuovo Segretario dei Giovani Democratici della Toscana! ? Una bellissima notizia per la nostra comunità e per chi crede nel valore del ricambio generazionale. A Bernardo va il nostro augurio più sincero di buon lavoro, certi che saprà facebook
Basta ral di fantasia - reddit.com reddit
Incendio monte Faeta, Mazzeo (Pd): Parte dell’avanzo di bilancio della Regione sia destinato alla bonificaIl vicepresidente del consiglio regionale: L’obiettivo è contribuire a dare risposte più rapide, più efficaci e più vicine ai bisogni del territorio ... luccaindiretta.it
Cooperazione sanitaria internazionale. Regione Toscana: parte progetto per l’adeguamento di un Posto medico avanzatoPer rispondere ai nuovi criteri stabiliti dal meccanismo di Protezione civile europeo, la Regione Toscana ha approvato il progetto di Adeguamento Posto medico Avanzato con chirurgia ad Emergency ... quotidianosanita.it