Ghisalba bilancio in attivo | avanzo di 4,7 milioni nonostante l’incendio

Il bilancio comunale di Ghisalba si chiude con un avanzo di 4,7 milioni di euro, anche dopo l’incendio che ha interessato alcune strutture. Tra le voci di spesa, sono previsti circa 750 mila euro destinati alle manutenzioni. La liquidità del Comune è aumentata rispetto all’anno precedente, nonostante una diminuzione delle entrate derivanti da tributi e altri contributi.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 750 mila euro per le manutenzioni?. Perché la liquidità è aumentata nonostante il calo delle entrate?. Quali servizi saranno protetti grazie ai fondi accantonati?. Come influirà l'avanzo sulla ricostruzione della piscina dopo l'incendio?.? In Breve Debito totale a 2.866.580 euro con interessi annui sotto i 90.976 euro.. Fondo cassa a 4.091.342 euro con incremento dell'11% rispetto al 2024.. Entrate in conto capitale calate del 53% durante l'esercizio 2025.. Oltre 750mila euro stanziati per manutenzioni a scuole, strade e verde pubblico.. Il bilancio del Comune di Ghisalba chiude l’esercizio 2025 con un avanzo amministrativo pari a 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghisalba, bilancio in attivo: avanzo di 4,7 milioni nonostante l’incendio Notizie correlate Santarcangelo, bilancio 2025 in attivo: avanzo oltre 5 milioni di euroIl consiglio comunale di Santarcangelo di mercoledì (29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta,... Anzio, bilancio in attivo: approvati 5 milioni di avanzo di cassa? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Anzio approva il bilancio 2025 con 5 milioni di avanzo. Altri aggiornamenti Ghisalba, debito in calo a 2,8 milioni ma pesa l’incendio della piscinaAvanzo a 4,7 milioni e cassa sopra i 4 milioni. Pagamenti in 14 giorni. Nel 2025 nessun taglio ai servizi essenziali nonostante il rogo dell’impianto natatorio e gli accantonamenti ... bergamonews.it Ghisalba, ok al bilancio 2026: debito pro capite giù del 22%Ghisalba. Il debito pro capite scende da 560 a 436 euro. Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026, una manovra da 6,4 milioni di euro costruita con margini ridotti ma senza ... bergamonews.it