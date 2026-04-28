Il bilancio di Sei Toscana Avanzo di 5,7 milioni e conferma del presidente

Il bilancio di Sei Toscana registra un avanzo di 5,7 milioni di euro, mentre il presidente rimane confermato nel suo ruolo. L’amministratore delegato viene sostituito, e sono programmati investimenti per un totale di 36 milioni di euro. La società ha presentato i dati finanziari relativi all’ultimo esercizio e annunciato modifiche nella guida aziendale. Sono stati inoltre pianificati interventi di spesa e sviluppo per il prossimo periodo.

Confermato il presidente, cambia l’amministratore delegato, investimenti per 36 milioni di euro (con una riorganizazione dei servizi che ha interessato circa 90mila cittadini), 1097 dipendenti (91 dei quali assunti nel solo 2025) e un utile di esercizio di 5,7 milioni di euro che – per decisione dell’assemblea – non sarà distribuito fra i soci ma resterà nel patrimonio dell’azienda come riserva a garanzia della tenuta del servizio e in un’ottica di investimenti futuri. E’ questo il quadro presentato all’assemblea dei soci di Sei Toscana che ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società adesso composto da Stefano Borotti, Alessandro Fabbrini, Daniela Fantacci, Massimo Ferrari, Giulio Linguanti, Manuel Milione, Gianluca Paglia, Riccardo Panichi e Alfredo Rosini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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