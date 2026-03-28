Cia Puglia e Cia Basilicata hanno scritto una lettera congiunta indirizzata al prefetto di Matera e all’ufficio regionale competente. La richiesta riguarda l’innalzamento immediato dei limiti dell’invaso della diga San Giuliano. La missiva sottolinea l’esigenza di intervenire per modificare i parametri attuali, senza precisare eventuali motivazioni o conseguenze legate alla decisione.

Bari. Con una lettera a firma congiunta, indirizzata al prefetto di Matera e all’ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata, CIA Puglia e CIA Basilicata hanno ufficialmente chiesto di rivisitare, con estrema urgenza, i limiti di invasamento della diga di San Giuliano, situata in agro di Miglionico. I presidenti delle due delegazioni, Gennaro Sicolo per CIA Puglia e Giambattista Lorusso per CIA Basilicata, hanno evidenziato come la struttura sia soggetta da oltre un decennio a un regime limitato che ne ha ridotto la capacità operativa a soli 53 milioni di metri cubi rispetto a un potenziale di 94 milioni, una restrizione scaturita in seguito agli eventi calamitosi avvenuti dopo il 2011. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cia Puglia e Cia Basilicata scrivono a Prefetto e Regione per alzare subito i limiti dell’invaso Diga San Giuliano

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CIA Puglia e Basilicata scrivono a prefetto e Regione per chiedere di alzare i limiti della diga San Giuliano. Dopo le piogge, l’invaso ha raggiunto il tetto autorizzato. Chiesta una revisione urgente. x.com