Il team ottiene la prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore, che commenta:

Pragmatica più che bella, ma tanto serviva per lasciarsi alle spalle il momento negativo e centrare una vittoria che vale il primato. "Successo importante. Abbiamo patito nelle ultime settimane, e vincere ci può dare una mano – dice Nenad Jakovljevic –. Difensivamente abbiamo fatto un passo avanti e alla fine il risultato è arrivato. Cantù è squadra forte più di quanto non dica la classifica". Poi il tecnico bianconero parla del finale. "Con Cantù a -4, siamo rimasto uniti, imparando degli errori fatti nelle sfide precedenti trovando le soluzioni giusto. Abbiamo avuto difficoltà evidenti tra i play. Hackett ha dato energia e qualità. Dos Santos? Lo conosco abbiamo lavorato alla Stella rossa, penso potrà darci una mano".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La prima vittoria del coach: "La strada è quella giusta. Dobbiamo proseguire il percorso». Jakovljevic: "Finalmente la difesa. E adesso Dos Santos ci aiuterà»

La Virtus risorge con Cantù, prima vittoria del nuovo corso JakovljevicBologna, 13 aprile 2026 - La Virtus risponde a Brescia, torna, dopo quasi un mese al successo e si lascia alle spalle il momento negativo con la...

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LE PAROLE DI JAKOVLJEVIC «Arrivo Dos Santos Noi siamo stati in difficoltà nel reparto point-guard, ruolo fondamentale nel creare gioco, controllare il ritmo e per fare le nostre cose in attacco. L’arrivo di Yago è una cosa molto positiva. Lo conosco perché l’ - facebook.com facebook

’ Yago Dos Santos è un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia x.com