Parma-Pisa le modifiche alla viabilità per sabato 25 aprile

Per la partita di calcio tra Parma 1913 e Pisa, in programma sabato 25 aprile alle ore 15 allo Stadio Tardini, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nella zona dello stadio. Le variazioni riguarderanno alcune strade limitrofe all’area sportiva e saranno in vigore nel giorno dell’evento. Le autorità hanno comunicato che le modifiche si rendono necessarie per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della partita.

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità in occasione della partita di calcio Parma 1913 – Pisa, in programma sabato 25 aprile 2026, alle ore 15, allo Stadio Tardini. Dalle ore 00:00 alle 19:00 del 25042026, nel parcheggio scambiatore Nord - Largo Maestà del Taglio per metà porzione è.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Celebrazioni del 25 aprile: tutte le modifiche alla viabilitàIn occasione delle manifestazioni celebrative del 25 aprile, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Tra memoria e gioventù: modifiche alla viabilità per il 25 aprileSabato 25 aprile Agrigento si prepara a vivere una giornata di intensa partecipazione sociale, divisa tra l'omaggio solenne ai caduti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; ESCLUSIVA, Melli: Il Parma non gioca il vero calcio di Cuesta. Allegri? Trovo strane le critiche; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Serie A, anticipi e posticipi fino alla 35^ giornata. Probabili formazioni Parma-Pisa: dubbio Pellegrino, le decisioni su Nicolussi Caviglia e DurosinmiProbabili formazioni Parma Pisa - Le possibili scelte di Cuesta e Hiljemark per il match Parma-Pisa della 34^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Pronostico Parma vs Pisa – 25 Aprile 2026La sfida di Serie A tra Parma e Pisa, in programma al Stadio Ennio Tardini il 25 Aprile 2026 alle 15:00, promette equilibrio e intensità. Si gioca in una fase ... news-sports.it I precedenti di Parma-Pisa Sono 19 i confronti ufficiali tra nerazzurri e biancoscudati. Sei i successi del Parma a fronte di cinque dello Sporting Club. Ecco tutte le sfide - facebook.com facebook #Pellegrino recupera per il #Pisa Le condizioni dell’attaccante del #Parma x.com