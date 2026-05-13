Parma la grande mostra sul simbolismo
A Parma, alla Fondazione Magnani-Rocca, sarà possibile visitare una mostra dedicata al simbolismo italiano, aperta fino al 28 giugno. L'esposizione presenta opere di artisti italiani legati a questa corrente, offrendo un approfondimento sul loro stile e sulle tematiche trattate. La mostra si propone come un'occasione per conoscere meglio un movimento artistico che ha avuto un ruolo importante nel panorama nazionale.
A Parma, una grande mostra sul simbolismo italiano alla Fondazione Magnani-Rocca resterà aperta fino al 28 giugno. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Parma la grande mostra sul simbolismo
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