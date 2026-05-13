Parma la grande mostra sul simbolismo

A Parma, alla Fondazione Magnani-Rocca, sarà possibile visitare una mostra dedicata al simbolismo italiano, aperta fino al 28 giugno. L'esposizione presenta opere di artisti italiani legati a questa corrente, offrendo un approfondimento sul loro stile e sulle tematiche trattate. La mostra si propone come un'occasione per conoscere meglio un movimento artistico che ha avuto un ruolo importante nel panorama nazionale.

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A Parma, una grande mostra sul simbolismo italiano alla Fondazione Magnani-Rocca resterà aperta fino al 28 giugno. Servizio di Clara Iatosti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Parma la grande mostra sul simbolismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parma la grande mostra sul simbolismo Notizie correlate Mostra sul Simbolismo in Italia. E spazio al florovivaismoTantissimi appuntamenti del fine settimana nel segno della primavera, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Isernia, il volto umano della Grande Guerra: la mostra sul centenario? Cosa sapere L'Archivio di Stato di Isernia inaugura il 5 maggio 2026 la mostra sul centenario. Temi più discussi: Chiedimi cos’era il Novecento; La prima mostra di Brian Eno è dedicata alla luce e fa vivere gli spazi dell'Ospedale Vecchio di Parma; Festa dell’Europa: l’8 e il 9 maggio all’Università di Parma la mostra Da Ventotene all'Europa unita con i burattini di Ernesto Rossi; Le mostre da non perdere a Maggio 2026: Abramovi? a Venezia, Brian Eno a Parma e il ritorno di Ai Weiwei. MILANO ENGINEERING S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Secondo Brian Eno tutto è politica. E a Parma apre la sua prima mostra in Italia che parla anche della PalestinaA Parma dal primo maggio al 2 agosto 2026, tra Giardino del Complesso Monumentale di San Paolo e l’Ospedale Vecchio (riaperto al pubblico dopo 15 anni e un prezioso progetto di ristrutturazione) vengo ... artribune.com Il grande festival di Parma sulla creatività contemporanea festeggia i suoi primi 10 anni: gli eventi da vedereA Parma 360 Festival la città diventa un museo diffuso tra mostre ed eventi all'insegna della luce. Ecco gli eventi da non perdere ... artribune.com