Isernia il volto umano della Grande Guerra | la mostra sul centenario

L'Archivio di Stato di Isernia inaugura il 5 maggio 2026 una mostra dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale, in occasione del centenario. L'esposizione documentaria rimarrà aperta fino al 10 giugno dello stesso anno. La mostra presenta materiali e testimonianze relativi ai soldati che hanno perso la vita durante il conflitto, offrendo uno sguardo sui volti e le storie di quegli anni.

? Cosa sapere L'Archivio di Stato di Isernia inaugura il 5 maggio 2026 la mostra sul centenario.. L'esposizione documentaria sui caduti della Grande Guerra resterà aperta fino al 10 giugno 2026.. L’Archivio di Stato di Isernia inaugura martedì 5 maggio 2026 la mostra documentaria dedicata al centenario del monumento ai caduti, un percorso che ricostruisce le vite dei soldati della Grande Guerra attraverso documenti inediti. Tra le mura silenziose dell’istituto archivistico, dove il tempo sembra fermarsi per proteggere i frammenti della nostra storia, si prepara un evento che punta a ridare un volto umano alla memoria collettiva. La mostra,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, il volto umano della Grande Guerra: la mostra sul centenario Notizie correlate Mostra a Perugia Il volto umano della ricercaSi parte da una domanda semplice e universale – “Chi è la persona in quella foto?” – per raccontare con immagini avvolgenti la dimensione umana della... "Le stagioni della cura": sul palco il volto umano e autentico dell'infermiereL’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Forlì-Cesena invita ufficialmente cittadini e studenti alla replica dello spettacolo “Le...