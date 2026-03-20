Mostra sul Simbolismo in Italia E spazio al florovivaismo

Nel fine settimana, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza ospitano numerosi eventi dedicati alla mostra sul Simbolismo in Italia, con un focus speciale sul florovivaismo. Le iniziative coinvolgono diverse location e attirano appassionati di arte e natura, offrendo l'opportunità di scoprire esposizioni, workshop e incontri che celebrano la stagione primaverile. La città si anima con un calendario ricco di appuntamenti dedicati a queste tematiche.

Tantissimi appuntamenti del fine settimana nel segno della primavera, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Da oggi a domenica, al quartiere fieristico di Modena, ci sarà ‘Il Mondo Creativo’, salone dell’hobbistica e del fai da te, con corsi e laboratori. ‘Dalla piazza alla spezieria. Il cammino delle erbe a Modena’: domani alle 15.15, tour con partenza da piazza Grande per scoprire la storia della farmacopea e dell’utilizzo delle erbe nella medicina. Ancora primavera, domani e domenica, con l’VIII edizione di ‘Modena in Fiore’, la mostra mercato che porta in centro il meglio della produzione florovivaistica, direttamente dai coltivatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mostra sul Simbolismo in Italia. E spazio al florovivaismo Articoli correlati Leggi anche: Il Simbolismo in Italia, dal 14 marzo la grande mostra alla Fondazione Magnani-Rocca Simbolismo in Italia ’Arte nuova’ capace di catturare le emozionidi Stefano Marchetti "L’arte nuova non vuole rappresentare le cose, ma l’alone di mistero che le circonda. Altri aggiornamenti su Mostra sul Simbolismo in Italia E... Temi più discussi: Mistero, sogno, bellezza, mito: al via la mostra sul Simbolismo in Italia - Video; Mostra sul Simbolismo in Italia. E spazio al florovivaismo; Il Simbolismo in Italia, oltre 140 opere in mostra alla Fondazione Magnani-Rocca; Giotto e il Simbolismo italiano in una Settimana dedicata alla pittura. Mostra sul Simbolismo in Italia. E spazio al florovivaismoTantissimi appuntamenti del fine settimana nel segno della primavera, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Da ... quotidiano.net Mistero, sogno, bellezza, mito: al via oggi la mostra sul Simbolismo in Italia - VideoBellezza, mistero, ossessione, mito. Una delle più grandi mostre, a cura di Francesco Parisi e Stefano Roffi, mai dedicate al Simbolismo italiano apre alla Villa dei capolavori di Mamiano di Traverset ... gazzettadiparma.it Oronzo Liuzzi tra i protagonisti di “Litterae”: la poesia visiva in mostra a Belo Horizonte #corato - facebook.com facebook L'uomo che ha "inventato" il racconto del Rinascimento, in mostra a Roma, dal 20 marzo x.com