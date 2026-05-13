Parete tutto pronto per la Festa della fragola | eventi e tante novità food
A Parete si avvicina la tradizionale “Festa della fragola”, evento che si svolgerà nelle prossime giornate. La manifestazione prevede numerosi eventi e novità nel settore food, con particolare attenzione alle specialità a base di fragola. Raffaele Tessitore, rappresentante dell’associazione “La Tenda”, ha confermato l’organizzazione di varie iniziative durante la festa. L’evento è annunciato come un’occasione per scoprire nuove proposte gastronomiche e partecipare a momenti di intrattenimento.
Intervista a Raffaele Tessitore dell’associazione “La Tenda” di Parete L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Parete, tutto pronto per la Festa della fragola: eventi e tante novità food
Notizie correlate
Musica, animazione e street food al Parco Cillarese: tutto pronto per la Festa della LiberazioneBRINDISI - Il Parco del Cillarese si prepara a vivere un'altra giornata di festa e aggregazione.
"Fragolosa", la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026.