Parete tutto pronto per la Festa della fragola | eventi e tante novità food

A Parete si avvicina la tradizionale “Festa della fragola”, evento che si svolgerà nelle prossime giornate. La manifestazione prevede numerosi eventi e novità nel settore food, con particolare attenzione alle specialità a base di fragola. Raffaele Tessitore, rappresentante dell’associazione “La Tenda”, ha confermato l’organizzazione di varie iniziative durante la festa. L’evento è annunciato come un’occasione per scoprire nuove proposte gastronomiche e partecipare a momenti di intrattenimento.

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