Musica animazione e street food al Parco Cillarese | tutto pronto per la Festa della Liberazione

Il Parco del Cillarese si prepara a ospitare un evento dedicato alla Festa della Liberazione, con musica, animazione e street food. Dopo il grande afflusso di pubblico il 6 aprile, durante la Pasquetta 2026, anche questa volta si prevede una partecipazione numerosa. L’appuntamento si inserisce in una giornata di celebrazione e aggregazione all’interno degli spazi verdi della zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

BRINDISI - Il Parco del Cillarese si prepara a vivere un'altra giornata di festa e aggregazione. Dopo il successo registrato lo scorso 6 aprile, quando migliaia di persone hanno invaso gli spazi verdi in occasione della Pasquetta 2026, "La Pasquetta Brindisina" fa il bis. L'evento, ideato e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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