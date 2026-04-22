Fragolosa la Festa della Fragola a Buttapietra

A Buttapietra, in provincia di Verona, si svolgerà la seconda edizione della Festa della Fragola dall’1 al 3 maggio 2026. La manifestazione celebra il frutto con eventi e iniziative dedicate, e si svolgerà nel centro del paese. La festa, ormai consolidata, richiama visitatori provenienti dalla zona e oltre. La manifestazione si tiene ogni anno nel mese di maggio, puntuale anche questa volta.

A Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dal Comune e aperta al pubblico con ingresso gratuito, si propone come un appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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