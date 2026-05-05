Figc sai che risate se Malagò è ineleggibile? Pare che lo sia

Secondo quanto riporta l’Ansa, nella gara per la presidenza della FIGC si solleva un dubbio sull’eligibilità di Giovanni Malagò. Si parla di una possibile criticità legata alla sua posizione, che potrebbe renderlo ineleggibile. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono conferme ufficiali, ma la questione sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio.

Udite udite: secondo quanto riferisce l’Ansa, nella partita per la presidenza della Figc si affaccia una possibile criticità sull’eleggibilità di Giovanni Malagò. Alcuni dei suoi oppositori richiamano infatti la possibile applicazione del cosiddetto “cooling off period” (o pantouflage), cioè la norma che prevede un intervallo obbligatorio tra la guida di un ente di controllo e l’assunzione di un incarico in un organismo da esso vigilato. Un principio che, in questo caso, viene collegato al rapporto tra Coni e Figc e che potrebbe finire all’attenzione di autorità come Anac o Antitrust. Corsa alla Figc, sarà Malagò vs Abete. Si tratta di una questione giuridica ancora tutta da verificare, mentre la corsa elettorale entra nella sua fase decisiva.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Figc, sai che risate se Malagò è ineleggibile? Pare che lo sia Notizie correlate Leggi anche: Spunta una grana per la Figc. Malagò forse è ineleggibile: il caso Leggi anche: Deva Cassel: «Il nepotismo? Se non lo sai gestire porta più infelicità che benefici. Con Saul Nanni non è stato un colpo di fulmine, poi mi sono accorta che mi mancava»