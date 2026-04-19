Edoardo Bennato ha annunciato un tour di quattro date chiamato “Quando sarò grande”, che lo vedrà esibirsi dal vivo con la sua Be-Band e il quartetto d’archi Quartetto Flegreo. In un’intervista, ha detto che a San Siro ci sarà anche Irama, anche se non lo conosce, ma crede che sia molto bravo. Durante una cena con il calciatore scomparso, Bennato ha ricordato come a un certo punto non lo vide più perché distribuiva 50mila lire a tutti.

Edoardo Bennato torna alla musica live con “ Quando sarò grande ”, un tour di quattro date-evento, accompagnato dalla sua Be-Band e dal quartetto d’archi Quartetto Flegreo. Il “pirata del rock” si esibirà il 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia (anche con l’Orchestra Sinfonica veneziana del Maestro Diego Basso) in occasione del Festival della Bellezza, il 20 luglio al Circo Massimo a Roma, il 3 settembre al Parco di Serravalle di Empoli (FI) e il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei (NA). Il cantautore è nella storia della musica live perché ha nel suo curriculum 15 stadi di fila in un mese: “ So che a San Siro ci andrà anche Irama: non lo conosco, ma deve per forza essere bravo”, ha detto con ironia l’artista a Il Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Edoardo Bennato: “So che a San Siro ci andrà anche Irama: non lo conosco, ma deve per forza essere bravo. Ero a cena con Diego Maradona, a un certo punto non lo vidi più perché distribuiva 50mila lire a tutti”

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