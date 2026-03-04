Gallerie degli Uffizi | concluso il restauro strutturale dello Scalone Lorenese riapre l’ingresso monumentale

Le Gallerie degli Uffizi hanno completato il restauro strutturale dello Scalone Lorenese e hanno riaperto l’ingresso monumentale. Il lavoro di intervento ha interessato la scala in pietra e le sue componenti architettoniche, ripristinando la stabilità e l’aspetto originale dell’elemento storico. Ora l’ingresso principale è nuovamente accessibile al pubblico, riprendendo il suo ruolo di punto di accesso storico alla galleria.

Dopo otto anni tornano visitabili antichi spazi fiorentini dipinti con tinte pastello. Direttore annuncia fine cantieri su maestosi gradini settecenteschi FIRENZE – Le Gallerie degli Uffizi riacquisiscono uno dei propri snodi architettonici di maggior prestigio e valenza storica. A seguito di un prolungato periodo di chiusura e di complessi interventi di ingegneria conservativa, viene ufficialmente restituito alla fruizione pubblica lo Scalone Lorenese, il maestoso ingresso monumentale che immette al percorso espositivo del polo museale. L’interdizione dell’area risale al 2018, fase in cui l’ambiente è stato integralmente inglobato all’interno dei cantieri previsti per il piano dei Nuovi Uffizi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Gallerie degli Uffizi: concluso il restauro strutturale dello Scalone Lorenese, riapre l’ingresso monumentale Uffizi, ‘rinasce’ dopo 8 anni di lavori lo Scalone loreneseDopo otto anni di lavori riapre agli Uffizi lo Scalone lorenese, storico ingresso al percorso espositivo della galleria. Uffizi, torna alla luce lo Scalone lorenese voluto dal Granduca nel SettecentoFirenze, 3 marzo 2026 – Nel 2018 il cantiere per realizzare il necessario consolidamento della struttura: torna ora alla luce lo Scalone lorenese dal... Aggiornamenti e notizie su Scalone Lorenese. Uffizi, riapre lo Scalone lorenese dopo otto anni di lavoriLo Scalone lorenese degli Uffizi, dopo otto anni di lavori di restauro e consolidamento, è stato riallestito e restituisce alla Galleria un simbolo architettonico di grande rilievo. Questo maestoso in ... it.blastingnews.com Riapre dopo otto anni lo Scalone lorenese, storico ingresso della Galleria degli UffiziIl luogo simbolo degli Uffizi è stato riallestito come alla prima apertura di Pietro Leopoldo di Lorena l il 24 giugno del 1769. gonews.it