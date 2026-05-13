Parchi eolici in mare la Rete Climatica | Basta perdere tempo sono fondamentali per superare il fossile
Nel dibattito sulle aree adatte alla realizzazione di impianti per l’energia rinnovabile, la Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna ha espresso il suo sostegno allo sviluppo degli impianti eolici in mare aperto nell’Adriatico. L’organizzazione ha sottolineato l’importanza di superare approcci centrati sui profitti, evidenziando la necessità di investimenti che favoriscano la transizione dalle fonti fossili.
Nel pieno del dibattito sulle aree idonee agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna interviene a sostegno dello sviluppo dell’eolico offshore in Adriatico, invitando però a superare “logiche di profitto” e a puntare su.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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