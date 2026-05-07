La democrazia climatica di Santa Marta per uscire dall’era fossile

Mentre le principali testate giornalistiche si concentravano sull’attualità, si è svolta a Santa Marta una manifestazione dedicata alla democrazia climatica. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti di associazioni, che si sono riuniti per discutere delle strategie di uscita dall’uso dei combustibili fossili. La manifestazione è durata diverse ore e si è conclusa con un corteo lungo le strade della città.

Uscire dal fossile La roadmap della conferenza internazionale svolta in Colombia. Prossima tappa tra un anno a Tuvalu Uscire dal fossile La roadmap della conferenza internazionale svolta in Colombia. Prossima tappa tra un anno a Tuvalu Mentre Tg, programmi di approfondimento e grandi testate erano impegnati a raccontare senza sosta le conseguenze dell’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran e le preoccupazioni politiche e (ancor più) economiche legate allo stretto di Hormuz, un silenzio quasi tombale ha accompagnato la Conferenza di Santa Marta, in Colombia, primo appuntamento internazionale dedicato esplicitamente alla transizione fuori dai combustibili fossili.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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