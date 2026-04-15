Trasporti eccezionali per i parchi eolici | rafforzati 7 ponti sulle strade provinciali della Capitanata

Sette ponti sulle strade provinciali della Capitanata sono stati rafforzati senza costi per l’ente. La notizia è stata confermata dal presidente dell’ente di Palazzo Dogana, che ha firmato due delibere nelle ultime ore. Queste delibere riguardano interventi di miglioramento strutturale su sette opere d’arte lungo la rete viaria provinciale. L’operazione coinvolge tre ponti, senza specificare ulteriori dettagli sui lavori effettuati.

Sette ponti rinforzati sulle strade provinciali a zero oneri per la Provincia. Lo annuncia Giuseppe Nobiletti, presidente dell'ente di Palazzo Dogana: “Nella giornata di ieri ho firmato due delibere che riguardano il miglioramento strutturale di sette opere d’arte sulla viabilità provinciale: tre.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Ponti più sicuri, lavori per 600 mila euro sulle strade provincialiÈ stata gettata la soletta in calcestruzzo e, ora, si può proseguire con il completamento del cordolo per poi fissare le nuove barriere di... Capitanata interrotta: 25 strade provinciali e tratti chiusi per inondazioni, frane e smottamentiChiusura e limitazioni al traffico veicolare delle strade provinciali a seguito degli eventi alluvionali e degli smottamenti avvenuti nei giorni 1 e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caserta / Provincia. Attiva la piattaforma digitale per i trasporti eccezionali, autorizzazioni più rapide e procedure semplificate.; Trasporti eccezionali a Caserta: la burocrazia diventa digitale e veloce; Chiusura dell'autostrada per transito trasporti eccezionali: ecco l'alternativa; Caserta, trasporti eccezionali: debutta la piattaforma digitale per autorizzazioni rapide. PROVINCIA - Attiva la piattaforma digitale per i trasporti eccezionali autorizzazioni più rapide e procedure semplificate15:42:17 La Provincia di Caserta compie un significativo passo avanti nel percorso di innovazione amministrativa con l’attivazione della nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione delle autoriz ... casertafocus.net Caserta, trasporti eccezionali: debutta la piattaforma digitale per autorizzazioni rapideCaserta - Un passaggio deciso verso la digitalizzazione dei servizi pubblici e il supporto concreto al sistema produttivo. La Provincia di Caserta attiva una ... pupia.tv Trasporti eccezionali music (@Trasportieccezionalimusic) - facebook.com facebook