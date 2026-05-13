Parcheggi per Cremonini a Imola 2026 | per la prima volta auto anche lungo la pista

A Imola, nel 2026, sono stati annunciati nuovi parcheggi per l’evento di Cremonini. Sono stati aperti quattro ingressi pedonali lungo viale Dante, il parco Acque Minerali, via dei Colli e via Malsicura. Per la prima volta, sarà possibile lasciare l’auto anche direttamente sulla pista, che sarà divisa in diverse zone di sosta appositamente per l’occasione.

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