Parcheggi per Cremonini a Imola 2026 | per la prima volta auto anche lungo la pista

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imola, nel 2026, sono stati annunciati nuovi parcheggi per l’evento di Cremonini. Sono stati aperti quattro ingressi pedonali lungo viale Dante, il parco Acque Minerali, via dei Colli e via Malsicura. Per la prima volta, sarà possibile lasciare l’auto anche direttamente sulla pista, che sarà divisa in diverse zone di sosta appositamente per l’occasione.

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Imola, 13 maggio 2026 – Quattro ingressi pedonali (viale Dante, parco Acque Minerali, via dei Colli e via Malsicura) e novità sui parcheggi: per la prima volta sarà infatti possibile lasciare l’auto direttamente in pista, con l’intero tracciato suddiviso per l’occasione in varie zone di sosta. A un mese esatto dal concerto di Cesare Cremonini all’Autodromo di Imola, la macchina organizzativa per lo show che riporterà il cantautore bolognese in riva al Santerno a quattro anni dalla precedente esibizione è già entrata nel vivo. https:www.ilrestodelcarlino.itvideocesare-cremonini-suona-il-sax-al-concerto-di-luca-carboni-video-diodqh3a Alla Music Park Arena 75mila fan per Cremonini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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