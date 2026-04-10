Via ai lavori per oltre 1.000 posti auto lungo la costa | 700mila euro per parcheggi definitivi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di oltre 1.000 posti auto lungo la costa di Ostuni, con un investimento di 700mila euro destinato ai parcheggi definitivi. Dopo anni di soluzioni temporanee e autorizzazioni provvisorie, si procede con un intervento strutturale volto a migliorare la disponibilità di spazi di sosta nelle zone di mare. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di sistemazione delle aree di accesso alla spiaggia.

OSTUNI - Dopo anni di soluzioni tampone e autorizzazioni temporanee, finalmente si passa a una sistemazione definitiva che promette di risolvere uno dei problemi più sentiti: la difficoltà di parcheggio nelle località balneari di Ostuni. Con una determinazione firmata ieri (9 aprile 2026) il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Auto abbandonate in strada come rifiuti: rimossi 54 veicoli a Chieri, sanzioni da oltre 1.000 euro ai proprietariIn strada spesso alcune persone abbandonano la spazzatura di casa, ma alcuni lasciano (anche per molti anni) delle auto che non si muovono più e...

Scatta da oggi l’alcolock in auto, costa circa 2.000 euroÈ entrato ufficialmente in vigore oggi l’alcolock, il dispositivo previsto dal nuovo Codice della strada.

Temi più discussi: RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Via Autostrada, a Bergamo si apre la fase due: partiti i lavori per le piste ciclabili; Conclusi i lavori per la messa in sicurezza della frana sulla via per Torcigliano; Bolzano, dal 9 aprile via ai lavori per il teleriscaldamento in via della Rena.

A fine anno via ai lavori per il nuovo mercato di Oristano: ecco come saràPotrebbero partire a fine anno i lavori di realizzazione del nuovo mercato di via Mazzini. Almeno questo è l’obiettivo annunciato dal Comune di Oristano, che spera di restituire presto alla città uno ... linkoristano.it

Del Ghingaro: Entro l’estate via ai lavori della Via del MareLe procedure di affidamento sono in dirittura d’arrivo e il sindaco di Viareggio festeggia: Abbiamo mantenuto la promessa ... noitv.it

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10/4/26.Prende il via stasera a Porto Viro col 1°incontro del 1°modulo l'esperienza dei MODULI FORMATIVI per la diocesi di Chioggia. Il primo:"Far vivere la Comunità Cristiana Sinodale.Laici che la animano,prete che la presiede".27 iscritti da tutti i vicariati e x.com