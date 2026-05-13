Parcheggi a Cortona Il Comune | Più tutela per i residenti del centro storico

La Giunta comunale ha approvato una relazione tecnica della Polizia locale riguardante i parcheggi nel centro storico. La decisione mira a rafforzare le misure di tutela per i residenti e a rendere più omogenee le regole sulle zone a traffico limitato. Le nuove disposizioni sono state adottate per migliorare la gestione dei parcheggi e garantire maggiori garanzie ai residenti nelle aree centrali della città.

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