Parcheggi a Cortona Il Comune | Più tutela per i residenti del centro storico

Da arezzonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato una relazione tecnica della Polizia locale riguardante i parcheggi nel centro storico. La decisione mira a rafforzare le misure di tutela per i residenti e a rendere più omogenee le regole sulle zone a traffico limitato. Le nuove disposizioni sono state adottate per migliorare la gestione dei parcheggi e garantire maggiori garanzie ai residenti nelle aree centrali della città.

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Ok dalla Giunta alla relazione tecnica della Polizia locale: più tutela per i residenti del centro storico e maggiore uniformità fra le Ztl. Sono queste le principali novità fatte proprie dall’Amministrazione comunale in tema di sosta e parcheggi. Dopo mesi di sperimentazione della Zpru (Zona a.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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