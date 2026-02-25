San Leucio del Sannio Fratelli d’Italia presenta le osservazioni al Puc | centro storico parcheggi e tutela dei beni culturali

Tempo di lettura: 2 minuti Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia a San Leucio del Sannio interviene nel dibattito sulla variante al Piano Urbanistico Comunale, pubblicata sul BURC lo scorso 27 gennaio, presentando una serie di osservazioni di carattere generale che toccano tre ambiti ritenuti strategici per il futuro del paese: valorizzazione del centro storico, definizione delle aree di parcheggio e tutela del patrimonio storico-culturale. Per quanto riguarda la valorizzazione della Zona A, il gruppo direttivo propone la realizzazione di un percorso guidato attraverso QR code, in grado di raccontare la storia, le tradizioni e i luoghi simbolo del centro storico, trasformando le strade del borgo in un itinerario culturale permanente e accessibile a cittadini e visitatori. Accanto a questa idea, viene avanzata anche la proposta di attivare uno spazio di coworking e studio dedicato a studenti, professionisti, smart workers, musicisti, artisti e appassionati di arte e cultura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Forza Italia, nuova dirigenza a San Leucio del SannioGiovanna Tozzi diventa il nuovo segretario di Forza Italia a San Leucio del Sannio.

Leggi anche: FOTO/ Auto in fiamme a San Leucio del Sannio: inquirenti al lavoro per accertare le cause

Temi più discussi: San Leucio del Sannio, le osservazione di FdI alla variante del PUC; San Leucio del Sannio, GT M5s 'Colline Beneventane': grande partecipazione a incontro su variante PUC; Le elezioni di rinnovo del Consiglio Provinciale sono fissate per il prossimo 28 febbraio; MENSA SCOLASTICA, OPPOSIZIONE : L’AMMINISTRAZIONE CHIARISCA SULLE ALTRE DIFFORMITÀ RILEVATE DALL’ASL.

San Leucio del Sannio, le osservazione di FdI alla variante del PUCA San Leucio del Sannio il gruppo direttivo del circolo di Fratelli d’Italia ha presentato le proprie osservazioni alla variante del Piano Urbanistico Comunale pubblicato sul BURC lo scorso 27 Gennaio ... ntr24.tv

San Leucio del Sannio, GT M5s ‘Cillone Beneventane’: grande partecipazione a incontro su variante PUCBuona partecipazione di cittadini all’incontro pubblico dedicato alla variante al Piano Urbanistico Comunale, tenutosi sabato 21 febbraio nella Sala Consiliare di San Leucio del Sannio e promosso dal ... ntr24.tv

Chi ha tempo e voglia di esplorare oltre la Reggia può raggiungere il vicino sito del Belvedere di San Leucio, antico centro serico reale dove si scopre la tradizione della seta borbonica, e ammirare l’acquedotto Carolino - facebook.com facebook